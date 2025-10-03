پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم واژگونی خودروی سواری پژو در محور بروجن به لردگان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر واژگونی خودروی سواری پژو در محور بروجن به لردگان روبروی پایگاه گدار کبک دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات گدارکبک به محل اعزام شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه و تثبیت خودرو، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدوم انجام داده و وی را تحویل نیروهای اورژانس دادند.