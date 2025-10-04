به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حمید منشی زاده با بیان اینکه برداشت زیتون تا آذر ادامه دارد افزود: ۲۲ هزار باغدار گیلانی تاکنون حدود ۳۵ درصد معادل ۶ هزار تن محصول زیتون را برداشت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود بیش از ۱۸ هزار تن زیتون تا آذر ماه در گیلان برداشت شود گفت: اگرچه گیلان سومین تولیدکننده زیتون کشور است، اما زیتون رودبار با توجه به کیفیت آن شناخته شده‌تر و مشتری پسندتر و همچنان سرآمد محصولات ۱۵ استان تولید کننده زیتون در کشور است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان افزود: قیمت هر کیلوگرم زیتون در بازار بطور میانگین حدود ۱۸۵ تا ۲۲۰ هزار تومان است.

حمید منشی زاده با بیان اینکه بیشترین زیتون تولیدی گیلان به عنوان چاشنی سفره‌ها استفاده می‌شود گفت: گیلان با داشتن ۴۰ واحد کارگاه سنتی و کارخانه فراوری زیتون در جایگاه نخست فرآوری این محصول در کشور قرار دارد.

رودبار تنها شهرستان گیلان است که با توجه به شرایط آب و هوایی، در آن زیتون تولید می‌شود.