تصادف زنجیرهای ۱۲ خودرو در شرق مازندران
تصادف زنجیرهای ۱۲ خودرو در محور گلوگاه بهشهر ۷ مصدوم برجای گذاشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
پایگاه اطلاعرسانیهلالاحمر مازندران اعلام کرد حادثه تصادف زنجیرهای میان ۱۲ دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۹ محور گلوگاه به بهشهر، ساعت ۱۷:۵۸ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گزارش و بلافاصله یک گروه عملیاتی از پایگاه امداد و نجات پاسند به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
بر اساس این گزارش این حادثه ۲۹ نفر حادثهدیده داشت که ۷ نفر مصدوم شدند.
سه مصدوم توسط تیم امدادی هلالاحمر و چهار مصدوم دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.