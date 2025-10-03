به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محیط‌بان علی‌اکبر ایمانی که دو سال قبل به عنوان یکی از سه محیط بان نمونه ملی انتخاب شد با نصب دوربین تله‌ای تصاویری زیبا از گونه‌های حیات وحش در منطقه شکارممنوع سوادکوه ثبت کرده است.

منطقه شکار ممنوع سوادکوه منطقه‌ای کوهستانی با دره‌های متعدد و پوشش جنگلی با ارزش در مازندران است که از گونه‌های اصلی جانوری آن می‌توان به شوکا، مرال، پلنگ، روباه معمولی، شغال، تشی، گراز، خرس قهوه‌ای، کبک، تیهو، کبک دری، انواع پرندگان شکاری و افعی البرزی اشاره کرد.