تنوع حیات وحش مازندران در قاب دوربین محیط بان
محیط بان مازندرانی تصاویری جذاب از تنوع زیستی در ارتفاعات سوادکوه ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
محیطبان علیاکبر ایمانی که دو سال قبل به عنوان یکی از سه محیط بان نمونه ملی انتخاب شد با نصب دوربین تلهای تصاویری زیبا از گونههای حیات وحش در منطقه شکارممنوع سوادکوه ثبت کرده است.
منطقه شکار ممنوع سوادکوه منطقهای کوهستانی با درههای متعدد و پوشش جنگلی با ارزش در مازندران است که از گونههای اصلی جانوری آن میتوان به شوکا، مرال، پلنگ، روباه معمولی، شغال، تشی، گراز، خرس قهوهای، کبک، تیهو، کبک دری، انواع پرندگان شکاری و افعی البرزی اشاره کرد.
علی اکبر ایمانی محیط بان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه تاکنون صدها تصاویر زیبا از مواجهه نزدیک خود با حیات وحش ضبط کرده است.