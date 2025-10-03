به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، میرمحمد غراوی در مراسم معارفه شهردار جدید لنگرود گفت: تکمیل سایت خط پردازش پسماند یکی از اولویت‌های مهم در شهرستان لنگرود است که اعتبارات آن از حدود ۶ میلیارد به ۲۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حفط و مرمت بافت تاریخی لنگرود از جمله پل خشتی و محدوده‌های ارزشمند فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد افزود: این کار علاوه بر حفظ میراث، زمینه توسعه گردشگری و بازگشت سرمایه را فراهم می‌کند.

در این مراسم سید اسماعیل سادات دیلمی به‌عنوان شهردار جدید لنگرود معرفی و از زحمات صادق صادقپور شهردار سابق قدردانی شد.