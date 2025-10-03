پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان در لنگرود از افزایش اعتبار طرح خط پردازش پسماند این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، میرمحمد غراوی در مراسم معارفه شهردار جدید لنگرود گفت: تکمیل سایت خط پردازش پسماند یکی از اولویتهای مهم در شهرستان لنگرود است که اعتبارات آن از حدود ۶ میلیارد به ۲۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه حفط و مرمت بافت تاریخی لنگرود از جمله پل خشتی و محدودههای ارزشمند فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد افزود: این کار علاوه بر حفظ میراث، زمینه توسعه گردشگری و بازگشت سرمایه را فراهم میکند.
در این مراسم سید اسماعیل سادات دیلمی بهعنوان شهردار جدید لنگرود معرفی و از زحمات صادق صادقپور شهردار سابق قدردانی شد.