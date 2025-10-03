سرمربی تیم فوتبال گل گهر: فاصلهای تا کسب سه امتیاز نداشتیم
مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان از شانس بالای تیمش برای کسب برد مقابل پرسپولیس گفت.
، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس، اظهار داشت: بازی جذابی دیدیم و توپ کاملاً در گردش بود؛ یا در محوطه جریمه حریف یا محوطه جریمه ما. هواداران بازی زیبایی را تماشا کردند و هر دو تیم، موقعیتهای زیادی داشتند. فرزین گروسیان یکی از دروازهبانان خوب کشورمان است و شرایط خیلی خوبی دارد. با این حال، او در آن صحنه کمتجربگی کرد. این صحنه و صحنه مشکوک دیگری که در محوطه جریمه حریف رخ داد، باید کارشناسی شود. فکر میکنم تساوی میتوانست نتیجهای عادلانه باشد.
وی درباره شعارها علیه مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس، گفت: من میتوانم درباره تیم خودم صحبت کنم. شرایط پرسپولیس به خودشان مربوط است و انشاءالله این تیم در ادامه راه موفق باشد. برد و باخت امروز زیاد بود، حساسیت دیدارها و اختلاف بودجه تیمها در این موضوع مؤثر است. برخی تیمها بالای هزار میلیارد تومان هزینه کردهاند و تیمهای ضعیفتر میخواهند جلوی آنها بازنده نباشند. این نکته میتواند دلیل اصلی تساویها باشد. عدم ثبات مدیران و مربیان نیز در این زمینه تأثیرگذار است. وقتی ثبات نیست، ترس بیشتر میشود و بازیهای کمتری، زیبا از آب درمیآید.
تارتار ادامه داد: رقابت میان مربیان جوان و باتجربه باید وجود داشته باشد و آن را در دنیا هم میبینیم. کارلو آنچلوتی با ۶۶ سال سن سرمربیگری برزیل را قبول میکند. جوانان خوبی داریم و به نظرم شجاعتی که جوانترها دارند، باتجربهها ندارند. همین موضوع باعث میشود تیمها فوتبال شجاعانهای بازی کنند.
سرمربی تیم گل گهر سیرجان درباره استفاده هواداران پرسپولیس از بلندگو در ورزشگاه شهدای شهر قدس، گفت: این اتفاق واقعاً عجیب بود. ما نمیتوانستیم با بازیکنان حرف بزنیم. فکر نمیکنم ورود بلندگو به ورزشگاه مجاز باشد و به همین دلیل از نیمه دوم جلوی آن را گرفتند. این شرایط، تمرکز همه را به هم زده بود. فوتبال باید به درستی برگزار شود.
وی در واکنش به خبرنگاری که گفت تعدادی از هواداران پرسپولیس معتقدند؛ تارتار بهترین گزینه ایرانی برای سرمربیگری پرسپولیس است، افزود: من تحت قرارداد باشگاه بسیار خوب گلگهر هستم و نه به این مسئله فکر کردهام که تمرکزم گرفته شود، نه پیشنهادی شده است. اصلاً صحیح نیست درباره این مسئله صحبت کنیم. فعلاً در گلگهر هستم و کارم را با تمام وجود انجام میدهم. برای پرسپولیس و هوادارانش آرزوی موفقیت میکنم.