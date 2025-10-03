سومین اجتماع فریاد فلسطین، با هدف حمایت از ناوگان بین المللی دریایی صمود در بابل و رامسر برگزار شد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین خیزش سراسری کمپین «Who is Imam Mahdi» با عنوان فریاد فلسطین و با هدف حمایت از ناوگان بین المللی دریایی صمود و ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین همزمان با شش نقطه از کشور در بابل و رامسر نیز برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این خیزش با حضور پرشور خود، ضمن سر دادن شعار‌های انقلابی و قرائت بیانیه، تاکید کردند که مقاومت و ایستادگی تا رسیدن به آزادی کامل فلسطین ادامه خواهد داشت.

این مراسم که با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم، از جمله جوانان، دانشجویان و فعالان فرهنگی همراه بود، برنامه‌های متنوعی همچون قرائت شعر، پخش نماهنگ‌های حماسی و سخنرانی‌هایی در حمایت از فلسطین اجرا شد.