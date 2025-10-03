\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0633\u0627\u0644\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u06a9\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0633\u062e\u062a\u06cc\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc \u0648 \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u0646\u062f.\u0642\u0635\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647\u060c \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0648 \u062f\u0644\u200c\u062e\u0648\u0634\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631.