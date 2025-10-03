به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده نیروی انتظامی استان در جمع نمازگزاران امروز در مصلی شهر یاسوج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی بویژه دو شهید چند روز گذشته گفت: نیروی‌های فراجا در جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند و نشان دادند اتحاد بین مردم و حاکمیت که بخشی از حاکمیت پلیس می‌باشد ناگسستنی است.

سردار سهام صالحی افزود: دشمن فکر می‌کرد با یک حمله وحشیانه مردم را در مقابل نظام قرار می‌دهد، اما در همین چند روز جنگ ۶ هزار تماس مردمی با ما برقرار شد و آمادگی خود را برای حضور در کنار پلیس اعلام کردند.

صالحی با بیان اینکه مردم آزمون‌های زیادی را پشت سر گذاشتند اضافه کرد: در ۱۲ روز جنگ شهر خالی نشد و مردم دائم با حضور خود حمایت کردند و ما با خود عهد بستیم آرامش خود را تقدیم امنیت شما مردم کنیم.

وی ادامه داد: مردم برای ارتقا امنیت نقش آفرینی کردند و امنیت جامعه با مشارکت و همراهی مردم ایجاد شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به امنیت خوب استان گفت: این امنیت نشان از عشق بازی ایثار و فداکاری مجموعه نظامی و مردمی است.

سردار صالحی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد بهترین امنیت را دارد افزود: این استان در شاخص‌ها امنیت بهترین وضعیت را دارد و امسال با کمک مردم در تفرجگاه‌ها حتی یک مورد سرقت هم نداشتیم.