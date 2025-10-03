به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، الجزیره گزارش داد که حماس در پاسخ خود گفته است: ما موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده دشمن و تحویل اجساد کشته شدگان آنها بر اساس فرمول مبادله وارده در پیشنهاد ترامپ اعلام می کنیم.

این جنبش افزود: نظر به پایبندی و تاکید و تمایل ما به توقف تجاوزات دشمن، رایزنی های گسترده ای را برای دستیابی به موضع مسئولانه در ارتباط با طرح ترامپ انجام دادیم.

حماس اعلام کرده است: در صورت توقف جنگ و عقب نشینی کامل، موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده و اجساد اسرای صهیونیست بر اساس پیشنهاد ترامپ اعلام می کنیم.

این جنبش اعلام کرد که بر آمادگی خود برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بررسی تمام جزئیات تاکید می کنیم.

حماس افزود: موافقت خود را برای تحویل مدیریت نوار غزه به یک هیئت فلسطینی از مستقل ها بر اساس توافق ملی و با تکیه به حمایت عربی و اسلامی مورد تاکید قرار می دهیم.

این جنبش خاطر نشان کرد: مسائل مرتبط با آینده نوار غزه و حقوق اصیل ملت ما که در پیشنهاد ترامپ آمده، با موضع ملی فراگیر و با تکیه به قوانین و قطعنامه های مربوطه ارتباط دارد.

این جنبش ادامه داد: آنچه در پیشنهاد ترامپ آمده، از طریق چارچوب ملی فلسطینی فراگیر که حماس هم از آن جمله است، بررسی می شود و هر طرف و گروهی با مسئولیت پذیری کامل در آن سهیم خواهد بود.

عزت الرشق از رهبران حماس گفت: پاسخ خود به پیشنهاد ترامپ را به میانجیگران دادیم

وی افزود: ما موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده دشمن و تحویل اجساد کشته شدگان آنها بر اساس فرمول مبادله وارده در پیشنهاد ترامپ اعلام می کنیم.