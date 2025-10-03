به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفوری نژاد گفت: امروز شاهد جوی آرام و پایدار در استان بودیم که انتظار می‌رود این شرایط از فردا تا روز سه‌شنبه ادامه داشته باشد.

وی افزود: در این مدت برای همه نقاط استان آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود، اما سرعت وزش باد گاهی افزایش خواهد یافت و در مناطق بادخیز استان به بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.

غفوری نژاد گفت: از نظر نوسانات دمایی هم دما‌های روزانه برای دو روز آینده روند افزایشی خواهند داشت.