کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با پشه مهاجم آئدس و پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آن در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: این کارگاه آموزشی با هدف آموزشی و پیشگیرانه برای حفظ سلامت ساکنان و دانشجویان ایرانی و خارجی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

افزایش سطح آگاهی دانشجویان غیر بومی در خصوص پیشگیری از تکثیر پشه آئدس و راههای مقابله با آن از اهداف برگزاری کارگاه آموزشی بود تا بتوانند به طور مؤثر با خطرات بهداشتی محلی مقابله کنند.

در این کارگاه آموزشی، اطلاعات کاملی درباره بیولوژی پشه آئدس و چگونگی شناسایی و حذف زیستگاه‌های لاروی آن در محیط اطراف و ظروف دارای آب راکد آموزش داده شد.

دانشجویان با علائم و نشانه‌های اصلی بیماری، روش تشخیص زودهنگام و اهمیت درمان حمایتی تب داتگ شامل استراحت و استفاده از مایعات آشنا شدند.

در این کارگاه آموزشی بر روش‌های بهسازی محیط و محافظت شخصی در برابر گزش پشه تاکید شد.