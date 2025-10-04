به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ آیین اختتامیه نخستین دوره رویداد بزرگ فیلمسازی با موبایل با عنوان «راوینو»، بیش از ۱۳۰ اثر فیلم کوتاه موبایلی توسط نوجوانان ساخته‌شده است.

محمدباقر اعلمی ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در اختتامیه برنامه راوینو بیان کرد: با آغاز «راوینو» از تمام فرهنگسرای مناطق تهران حدود ۱۲۰ طراح اولیه به دبیر خانه این رویداد ارسال شد و بعد از فراهم کردن دوره‌های مختلف با اساتید فیلمساز، اکنون از میان آن آثار ۱۵ فیلم به مرحله نهایی راه پیدا کردند که امشب برگزیدگان آن معرفی می‌شوند.

برگزیدگان بخش سرباز وطنم

امیرعلی صمدی از فرهنگسرای عترت

علی پورنوری از فرهنگسرای بهمن

ماهان بشارتی از فرهنگسرای بهمن

حانیه عابدینیاز فرهنگسرای والامحمد طا‌ها یعقوبی و متین عبادی از فرهنگسرای بهمن

فاطمه زهرا حمیدی از فرهنگسرای گلستان

و محمد حسن برهان جایزه ویژه سرباز وطنم را کسب کردند

برگزیدگان بخش دیپلم افتخار

بهترین تدوین _ زینب راحمی برای فیلم نمودار مقایسه

بهترین تدوین _ علی محمد شمیرانی برای فیلم پیام آینده

بهترین فیلمبرداری _ ثنا لامعی برای فیلم اولین نفس

بهترین فیلمبرداری _ ابوالفضل امیری برای فیلم خرافات

بهترین ایده _ امیرعلی ابوالحسنی برای فیلم رویای رسیدن

بهترین ایده _ امیرعلی پور قانی برای فیلم دونه تسبیح

بهترین فیلمنامه _ فاطمه محمد پور برای فیلم دوبه علاوه یک

بهترین فیلمنامه _ الینا کامرانی برای فیلم جای خالی یک آغوش

بهترین فیلم _ محمد علی اسدی برای فیلم سپهدار سخن

بهترین فیلم _ ماهان آسیدباقر برای فیلم دستان خدا

برگزیدگان بخش ویژه تندیس

بهترین تدوین فیلم _ آیین غفوری برای فیلم غریبه

بهترین فیلمبرداری _ امیر یاسین امیری برای فیلم یک نفس مانده، اما مانده

بهترین ایده _ سید پارسا زینالی برای فیلم آدامس خرسی

بهترین فیلمنامه _ علیرضا سودآور برای فیلم کاناپه

بهترین فیلم _ امیرعلی صمدی برای فیلم بمب اهدا شد

رویداد «راوینو» توانسته ضمن ایجاد جایگاهی ویژه در میان خانواده‌ها و نوجوانان علاقه‌مند به حوزه رسانه و فیلمسازی، با استقبال خوب شهروندان همراه شود.