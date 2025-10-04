پخش زنده
امروز: -
جدول اجراهای صحنهای بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی در بخش صحنهای، از یکشنبه ۱۳ تا پنجشنبه ۱۷ مهر میزبان گروههای نمایشی حاضر در این بخش است که اجراهای خود را در سالنهای چهارسو، سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر و تالار حافظ روی صحنه میبرند.
در اولین روز بخش صحنهای، سالن چهارسو در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹ پذیرای نمایش «بیامان اشک» به کارگردانی محسن بخشی از تهران، سالن سایه در ۲ نوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ پذیرای نمایش «کلاژ بیضایی» به کارگردانی سجاد باقری از تهران، سالن قشقایی در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹:۳۰ پذیرای نمایش «بمون، بخون، بخندون» به کارگردانی سمیه مهری از تهران و تالار حافظ در ساعت ۲۰:۴۵ پذیرای نمایش «ریش فیدل غبغب مرکل» به کارگردانی شهابالدین حسینپور از تهران میشود.
روز دوشنبه ۱۴ مهر نیز نمایش «ناآرامسایشگاه» به کارگردانی محسن آزاد از تهران در ساعتهای ۱۷ و ۱۹ در سالن چهارسو، «کلاژ بیضایی» در ساعتهای ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در سالن سایه و «گور به گور» به کارگردانی هادی کیایی از خمینیشهر در ساعتهای ۱۷ و ۱۹ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود و نمایش «ریش فیدل غبغب مرکل» نیز در ساعت ۲۰:۴۵ در تالار حافظ اجرا میشود.
روز سوم جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی نیز، نمایشهای «حسن و دیو راه باریک پشت کوه» به کارگردانی محمدحسین سلطانی از اصفهان، «دیوارخوانی» به کارگردانی پویان عطایی از اصفهان و «شارمالی گل» به کارگردانی اشکان زارع از مشهد در سالنهای چهارسو، سایه و قشقایی اجرا میشوند.
چهارشنبه ۱۶ مهر هم «چهلگیس» سیروس کهورینژاد در سالن چهارسو، «هلید» سیاوش تودهفلاح از ساوجبلاغ در سالن سایه و «مینی مضحکه» مهدی ملکی از تهران در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میروند.
در پنجمین روز جشنواره نیز سالن چهارسو در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹:۳۰ پذیرای «حقایقی درباره لیلا دختر ادریس» به کارگردانی علیرضا داوری از بندرعباس، سالن سایه پذیرای نمایش «کشتن تن» به کارگردانی محمدرضا محمدیدوست از فارسان و سالن قشقایی هم پذیرای نمایش «به زور» به کارگردانی سپیده سروری از تهران میشود.
جمعه ۱۸ مهر هم بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان میدهد.