۶ عضو یک شبکه تروریستی تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی که به طراحی و اجرای چندین عملیات خونبار، از جمله ترور ۴ شهید مدافع امنیت و بمب‌گذاری در خرمشهر اعتراف کرده بودند، بامداد امروز به سزای اعمال خود رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حکم اعدام ۶ عنصر تروریست تجزیه‌طلب که طی سال‌های گذشته با انجام سلسله عملیات‌های مسلحانه و بمب‌گذاری، امنیت استان خوزستان را هدف قرار داده بودند، پس از انجام تمامی مراحل قانونی و تأیید دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز اجرا شد.

این تروریست‌ها مشارکت مستقیم در ترور و به شهادت رساندن مأموران فراجا و حافظان امنیت، شهیدان الله‌نظر صفری، محمدرضا رفیعی‌نسب، علی صالحی‌مجد و یونس بحر داشته و همچنین به طراحی و اجرای اقدامات خرابکارانه‌ای مانند ساخت و کارگذاری بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد اعتراف داشته‌اند.

عناصر مذکور علاوه بر نقش اساسی در عملیات‌های تروریستی، با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و از سوی عوامل معاند خارجی حمایت می‌شدند.

اقدامات تروریست‌های معدوم در سالیان گذشته بار‌ها آرامش و امنیت شهروندان خوزستانی را تهدید کرده بود.