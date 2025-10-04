پخش زنده
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال کشور بارش پراکنده و از فردا برای نوار شرقی کشور کاهش دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز در استانهای مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده باران رخ می دهد.
در نیمه شرقی کشور بهویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود.
از فردا در نوار شمالی کشور دما به طور نسبی افزایش مییابد، اما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.