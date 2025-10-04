پخش زنده
رئیسجمهور آمریکا در پی پاسخ حماس درخصوص طرح خود و موافقت مشروط این جنبش اعلام کرد: حماس آماده صلح پایدار است و اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا عصر جمعه به وقت محلی گفت: براساس بیانیهای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند.
رئیسجمهور آمریکا افزود: «اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم گروگانها را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم! در حال حاضر، انجام این کار بسیار خطرناک است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بررسی شوند. این امر فقط مربوط به غزه نیست، بلکه مربوط به صلحی است که مدتهاست در خاورمیانه به دنبال آن هستیم.»
ترامپ پیش از پاسخ به واکنش حماس، بیانیه این جنبش را در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال منتشر کرد.
ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم
رئیسجمهور آمریکا همچنین در پیامی ویدئویی با قدردانی از کشورهایی که در گردآوری این طرح به او کمک کردند، این کشورها را قطر، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، اردن و بسیاری دیگر نام برد و مدعی شد: افراد زیادی سخت جنگیدند. امروز روز بزرگی است. خواهیم دید که همه چیز چگونه پیش میرود. باید حرف آخر را بزنیم و محکم باشیم.
ترامپ ادعا کرد: مشتاقانه منتظر بازگشت گروگانها (اسرا) به خانه و پیش والدینشان هستم و متاسفانه میدانید که برخی از گروگانها در چه شرایطی هستند؛ بنابراین فقط میخواهم به شما اطلاع دهم که این یک روز بسیار ویژه است. ممکن است از بسیاری جهات بیسابقه باشد.
وی گفت: از همه شما و از همه کشورهای بزرگی که کمک کردند متشکرم. به ما کمک زیادی شد. همه در آرزوی پایان این جنگ و دیدن صلح در خاورمیانه متحد بودند و ما به دستیابی به آن بسیار نزدیک هستیم. از همه شما متشکرم و با همه منصفانه رفتار خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا پیش از پاسخ حماس، با تکرار ادعاهای واشنگتن و در دفاع از رژیم اسرائیل و چشم پوشی از جنایات آن در بیانیه شدیداللحنی با تهدید حماس ادعا کرد: در صورت عدم توافق با حماس تا ساعت ۶ عصر یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی (۱۰ شب به وقت گرینویچ)، "جهنمی" به پا خواهد شد که هیچکس تا به حال نظیرش را ندیده است و صلح در خاورمیانه به هر طریقی محقق خواهد شد.
جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) در پاسخ به طرح آتشبس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.
حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که این پاسخ پس از مشورتهای گسترده داخلی و با گروههای فلسطینی و واسطههای منطقهای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بندهای طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.
در این بیانیه، حماس با اشاره به مسئولیت ملی خود و ضرورت توقف فوری تجاوز و جنگ نسلکشی [رژیم اسرائیل] علیه مردم مقاوم غزه افزود که پس از مشورتهای عمیق در نهادهای رهبری خود، رایزنی با گروههای فلسطینی و گفتوگو با واسطهها و دوستان منطقهای، به موضعی مسئولانه در قبال طرح ترامپ دست یافته است.
حماس در این پاسخ، از تلاشهای کشورهای عربی، اسلامی و بینالمللی و همچنین رئیسجمهور آمریکا برای توقف جنگ، تبادل اسرا، ورود فوری کمکهای بشردوستانه، مخالفت با اشغال غزه و مخالفت با کوچ اجباری مردم فلسطین قدردانی کرده است.
رئیسجمهور آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طرح ۲۰ بندی خود برای آتشبس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی میکند، اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروههای فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشری تاکید کردهاند که طرح ترامپ بیشتر بر خلع سلاح غزه تمرکز دارد تا بر تامین امنیت غیرنظامیان. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر هرگونه روند بازسازی یا آتشبس اگر با رفع محاصره و تضمین آزادی جابهجایی همراه نباشد، صرفا به تداوم بحران انسانی میانجامد. بخشی از انتقادها به کنترل خارجی و تشکیل «هیات صلح ترامپ» با حضور چهرههایی مانند «تونی بلر» مربوط است.
براساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین تعداد شهدای فلسطینی از آغاز حملات گسترده اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون نزدیک به ۶۶ هزار و ۱۴۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۸ هزار و ۷۱۶ نفر رسیده است. براساس این گزارش، از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون، شمار شهدای ثبتشده در نوار غزه به ۱۳ هزار و ۲۸۰ و تعداد مجروحان به ۵۶ هزار و ۶۷۵ نفر رسیده است.
نوار غزه حدود دو سال جنگ را پشت سر گذاشته که به عنوان طولانیترین نسلکشی معاصر توصیف میشود؛ جنگی که با هدف فرسایش، گرسنگی دادن و تخلیه جمعیتی آغاز شد، اما به جای در هم شکستن مردم، اراده آنها را در کورهای از آتش سختتر و مقاومت آنان را ریشهدارتر کرد و در برابر شدیدترین اشکال خشونت سازمانیافته و نسلکشی مدرن ایستادگی میکنند.