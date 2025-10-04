پخش زنده
امروز: -
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با داوری هزار و ۵۰۰ کودک و نوجوان در اصفهان آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: این جشنواره با حضور هزار و ۵۰۰ داور کودک و نوجوان و برنامهریزی ۳۷۰ رویداد فرهنگی و هنری تا۱۶ مهر ادامه دارد.
کمال حیدری افزود: سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان امسال با شعار هر کودک و نوجوان اصفهانی یک هنرمند برگزار میشود و برای نخستینبار کارگاههای تخصصی فیلمسازی ویژه نوجوانان با حضور هنرمندان و پیشکسوتان سینما در برنامه قرار گرفته است.
دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان نیز گفت: فیلمهای بخش مسابقه ملی از بین ۳۹۳ اثر ثبتنامشده انتخاب شدهاند و در بخش ملی ۸ فیلم بلند داستانی، ۱۹ فیلم کوتاه و ۱۱ اثر پویانمایی حضور دارند.
حامد جعفری افزود: در بخش بینالملل نیز از بین ۱۸۳ اثر بازبینیشده، ۱۸ فیلم پذیرفته شدهاند.
وی گفت: آثار حاضر در جشنواره در سینماهای چهارباغ و ساحل اصفهان به نمایش درمیآیند و سینماهای سیّار امکان نمایش فیلمها را در محلههای مختلف، بهویژه مناطق محروم، فراهم میکنند.
دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان افزود: علاوه بر اکرانها، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و نمایشی در فضاهای عمومی مانند شهر رویاها، گذر فرهنگی چهارباغ و خیابان شیخبهایی اجرا میشود.
جعفری گفت: ویژه برنامههایی هم برای گروههای خاص از جمله کودکان کار، کودکان دارای اوتیسم و کودکان دارای معلولیت با همکاری سازمانهای مردمنهاد و خیریهها طراحی شده است و بسیاری از برنامهها بهصورت رایگان در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
دبیر جشنواره با تأکید بر جایگاه ویژه اصفهان در سینمای کودک افزود: سینمای کودک ایران با تکیه بر فرهنگ ایرانی ظرفیت جهانی دارد و میتواند پناهگاهی برای بازآفرینی رویاها و انسانیت باشد.