ورود معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به قزوین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در سفری یک‌روزه به استان قزوین، برنامه‌های خود را با هدف تقویت زیست‌بوم فناوری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان آغاز کرد.