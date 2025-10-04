ورود معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به قزوین
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در سفری یکروزه به استان قزوین، برنامههای خود را با هدف تقویت زیستبوم فناوری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حضور در نشست نخبگان استان و همچنین شرکت در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان از جمله برنامههای معاون رییسجمهور است.
نشستی که با هدف تقویت زیستبوم فناوری، حمایت از ایدههای نوآورانه و ارتقای جایگاه اقتصاد دانشبنیان در استان برگزار میشود.
حسین افشین در ابتدای سفر خود با استاندار و نماینده ولی فقیه در استان گفت و گو کرد.