اردوی جهادی پزشکی به همت بنیاد علوی با همکاری قرارگاه جهادی اثر به مدت سه روز در مدرسه شهید ابراهیمی شهر سنخواست برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هدف اصلی از اجرای این برنامه ارائه خدمات درمانی به اقشار کمتر برخوردار منطقه است.

در این طرح در صورت تشخیص پزشک دارو عینک سمعک به صورت رایگان به مراجعه کنندگان اهدا می‌شود.

۱۶ نفر از جهادگران و متخصصان دراین اردوی سه روزه حضور دارند.

در این اردو ۱۰۰۰ نفر از مردم بخش سنخواست به صورت رایگان ویزیت شدند.

هدف اصلی این برنامه‌ها ارتقای سطح سلامت عمومی در مناطق کمتر برخوردار و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های نیازمند است.