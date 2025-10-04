تکمیل چشمه نور قزوین نیازمند ۶ همت اعتبار
معاون علمی رئیسجمهور اعلام کرد: تکمیل پروژه راهبردی چشمه نور قزوین بیش از ۶ همت اعتبار نیاز دارد و در صورت تأمین منابع در ۲ تا ۳ سال به نتیجه میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حسین افشین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت روز ملی نخبگان، نخبگان را ظرفیت عظیمی دانست که میتوانند در راستای رفاه عمومی جامعه تأثیرگذار باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان قزوین، قزوین را یکی از استانهای صنعتی کشور با واحدهای تولیدی مختلف توصیف کرد و اظهار داشت که وضعیت شرکتهای دانشبنیان در این استان دارای ظرفیتهای بسیار خوبی است.
رئیس بنیاد نخبگان کشور از فعالیت ۱۷۲ شرکت دانشبنیان در استان قزوین خبر داد و این موضوع را ظرفیت بزرگی عنوان کرد که استان قزوین را در این زمینه در رتبه پنجم کشور قرار داده است.
نماینده ولی فقیه در استان هم گفت: بکارگیری درست نخبگان در امور مختلف میتواند در توسعه کشور بسیار موثر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری افزود: استان قزوین از جهات مختلف بسیار غنی است و وجود دشت قزوین در بحث کشاورزی و همچنین واحدهای صنعتی و ظرفیتهای عظیم گردشگری در کنار سرمایههای عظیم انسانی این استان را در جایگاه خاصی قرار داده است.
امام جمعه قزوین، توجه به نخبگان علمی و همچنین بهرهبرداری صحیح از این ظرفیتهای عظیم را لازمه کار مدیران برشمرد.
استاندار هم با اشاره به همدلی خوب مسئولان گفت: این همدلی میتواند در بحث توسعه استان بسیار تاثیر گذار باشد.
نوذری با اشاره به طرح چشمه نور گفت: ظرفیتهای خوبی در استان داریم که میتواند در تکمیل طرح چشمه نور به کار گیری شود.