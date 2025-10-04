انتقال ۲ مصدوم بدحال حادثه بالگرد اشترانکوه به مراکز درمانی
سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت: ۲ مصدوم بدحال حادثه بالگرد اشترانکوه به مراکز درمانی منتقل شدند و کار انتقال سایر مصدومان نیز در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت:: صبح امروز ۲ بالگرد از استان مرکزی و لرستان به محل حادثه اعزام و مصدومان بدحال که ضرباتی به قفسه سینه و سر آنها وارد شده بود به بیمارستان ازنا منتقل شدند.
غلامرضا علی محمدی اظهار داشت: خوشبختانه شب گذشته امدادرسانی به موقع و حضور پزشک بر بالین مصدومان نتیجه بخش بود و اکنون در شرایط مساعد قرار دارند.
وی ادامه داد: انتقال مابقی مصدومان به مراکز درمانی که اغلب دچار شکستگی دست و پا هستند در حال انجام و تقریبا عملیات امداد و نجات این حادثه رو به اتمام است.
علی محمدی با بیان اینکه عملیات انتقال اجساد ۲ جان باخته این حادثه در حال انجام است اظهار داشت: تیمهای ارزیاب حادثه از تهران به محل اعزام شدهاند و علت وقوع این اتفاق در دست بررسی میباشد.