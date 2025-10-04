به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب جیرفت از توزیع ۸۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان فرزندان مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون، در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

افشین صالحی نژاد در آیین توزیع نمادین بسته‌های حمایتی گفت: از ابتدای شهریورماه امسال، برنامه‌ریزی جامعی برای آماده‌سازی دانش‌آموزان تحت پوشش و رفع موانع تحصیلی آنان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از تحصیل فرزندان مددجویان از اولویت‌های انجمن حمایت از زندانیان است، افزود: این انجمن با همکاری بنیاد تعاون، تمام توان خود را در پشتیبانی آموزشی فرزندان مددجویان به‌کار خواهد گرفت و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

صالحی این اقدام را گامی مؤثر در کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های زندانیان دانست و تصریح کرد: هیچ کودکی نباید به دلیل شرایط سخت زندگی از حق تحصیل محروم بماند، چرا که آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.