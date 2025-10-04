یک شرکت نانویی با تولید پاک‌کن آنتی‌باکتریال حاوی نانوذرات، نوآوری تازه‌ای در بهداشت محیط‌های آموزشی ارائه کرده است؛ محصولی که علاوه‌بر پاک‌کنندگی قوی، مانع رشد و انتقال باکتری‌های بیماری‌زا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛، یک شرکت نانویی پاک‌کن آنتی‌باکتریال حاوی نانوذرات تولید می‌کند؛ محصولی که علاوه‌بر قدرت پاک‌کنندگی بالا و انعطاف‌پذیری مطلوب، با بهره‌گیری از فناوری نانو توانسته مانع رشد و انتقال باکتری‌های بیماری‌زا شود و به‌ویژه در محیط‌های آموزشی، سهمی مهم در حفظ سلامت کودکان و دانش‌آموزان ایفا کند.

پاک‌کن‌ها از جمله پرمصرف‌ترین اقلام نوشت‌افزار هستند که نه‌تنها در مدارس توسط دانش‌آموزان بلکه در میان طراحان و هنرمندان حرفه‌ای نیز کاربرد گسترده‌ای دارند.

این ابزار کوچک علاوه بر پاک‌کردن اثر مداد از روی کاغذ، در فرآیند طراحی برای ایجاد بافت، سایه‌روشن و نقاط سفید به کار می‌رود.

ویژگی‌هایی همچون قدرت پاک‌کنندگی، انعطاف‌پذیری، عدم ایجاد پرز و آلودگی و همچنین بی‌خطر بودن در استفاده مکرر، معیار‌های اصلی کیفیت یک پاک‌کن محسوب می‌شوند.

با وجود کاربرد وسیع پاک‌کن‌ها، نکته‌ای کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد: این ابزار‌ها به‌طور مداوم با دست‌ها و سطوح مختلف در تماس هستند و به‌ویژه در محیط‌های آموزشی، میان دانش‌آموزان دست به دست می‌شوند.

چنین شرایطی آنها را به یکی از ابزار‌های بالقوه برای انتقال عوامل بیماری‌زا بدل می‌کند. این مسئله به‌ویژه در دوران پس از شیوع بیماری‌های عفونی، حساسیت بیشتری یافته است.

این شرکت با استفاده از نانوذرات، پاک‌کنی تولید کرده که دارای خواص آنتی‌باکتریال است.

این نوآوری سبب شده تا سطح پاک‌کن مانع رشد باکتری‌های بیماری‌زا شود و حتی باکتری‌های باقی‌مانده روی آن نیز از بین بروند.

به این ترتیب، خطر انتقال آلودگی‌های باکتریایی از طریق تماس با این ابزار کاهش چشمگیری می‌یابد.

برای اثبات عملکرد محصول، آزمون‌های آنتی‌باکتریال طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۰۰ روی این پاک‌کن‌ها انجام شده است.

نتایج نشان داد میزان فعالیت ضدباکتریایی در برابر دو باکتری شناخته‌شده و پرخطر یعنی اشرشیاکلی (E.Coli) و استافیلوکوکوس اورئوس (S.Aureus) به ترتیب ۲/۳۸ و ۲/۴۴ بوده است.

این پاک‌کن علاوه بر خاصیت آنتی‌باکتریال، قدرت پاک‌کنندگی بسیار بالا و انعطاف‌پذیری مناسبی دارد و در استفاده مکرر موجب ایجاد حساسیت یا آلودگی پوستی نمی‌شود.

همین ویژگی‌ها آن را به انتخابی ایده‌آل برای دانش‌آموزان و حتی کودکان در سنین پایین بدل کرده است.

همچنین ادارات، سازمان‌ها و طراحان حرفه‌ای که نیاز به نوشت‌افزاری سالم و ایمن دارند، می‌توانند از این محصول استفاده کنند

این محصول علاوه بر تأمین سلامت مصرف‌کنندگان، می‌تواند در بازار داخلی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و حتی در بازار‌های جهانی رقابت‌پذیر باشد. در شرایطی که توجه به بهداشت فردی و محیطی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، عرضه چنین محصولی اقدامی ارزشمند و تحولی مهم در صنعت نوشت‌افزار کشور محسوب می‌شود.

این محصول ساده، اما پرکاربرد که توانسته با بهره‌گیری از دانش نوین، یک مشکل جدی در حوزه بهداشت عمومی را کاهش دهد و با ایجاد اطمینان خاطر برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جامعه بردارد.