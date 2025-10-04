پخش زنده
حریق در یک واحد خدماتی متروکه در شهرک صنعتی سرخه اطفا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آتش پاد سوم علی صباغی سرپرست آتش نشانی سمنان گفت: این آتشسوزی در یکی از واحدهای خدماتی واقع در شهرک صنعتی سرخه رخ داد و بلافاصله ۲ ایستگاه آتشنشانی سمنان به همراه دو دستگاه خودرو به محل اعزام شدند.
صباغی ادامه داد: این آتشسوزی در یک شرکت تقریبا متروکه رخ داد که با تلاشهای کنترل و از سرایت آن به کارگاههای مجاور جلوگیری شد.
صباغی خاطرنشان کرد: در جریان عملیات اطفا یک آتش نشان دچار مصدومیت و به مراکز درمانی منتقل شد.
علت و میزان خسارت ناشی از این حریق در دست بررسی است .