درخشش دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره ملی
دانشآموز کهگیلویه و بویراحمدی رتبه دوم جشنواره فرهنگی و هنری فردا را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان ازکسب رتبه دوم کشوری توسط امیرمحمد رستمی، درجشنواره کشوری فرهنگی و هنری فردا خبر داد. ایوب رضایی گفت: در مرحله شهرستانی و منطقهای از هزار اثر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره در استان ۱۳۰ اثر به مرحله کشوری راه پیدا کرد. رضایی افزود: پس از بررسی دبیرخانه کشوری مستقر در شهرستانهای استان تهران اثر امیرمحمد رستمی هنرجوی هنرستان هنرهای زیبا یاسوج به عنوان منتخب کشوری برگزیده شد. وی دستیابی دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی به این رتبه ملی را حاکی از استعداد درخشان، پشتکار و تلاش بیوقفه فرزندان کهگیلویه و بویراحمد در عرصههای فرهنگی و هنری دانست و ابراز امیدواری کرد این موفقیت انگیزهای برای سایر نوجوانان و جوانان باشد تا با اعتماد به نفس و تلاش، مسیر رشد و تعالی خود را در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری دنبال کنند.