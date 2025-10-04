پخش زنده
سیزدهمین شبانههای زرین خانه بهزاد با نمایش ۱۳ تابلوی نفیس از آثار استاد عباس رحیمی، با حضور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در مراسم افتتاحیه نگارینه خط استاد عباس رحیمی در خانه استاد بهزاد از تلاشهای این مجموعه برای ترویج هنر و نوآوری سخن گفت.
مریم جلالی دهکردی افزود : خانه بهزاد با حمایت از هنرمندان، فضایی برای بروز خلاقیت و زنده نگه داشتن مهر ایران فراهم کرده است. سیزدهمین شبانههای زرین با نمایش ۱۳ اثر فاخر از استاد رحیمی، ترکیبی از تکنیک، دانش و اندیشههای فلسفی را به جامعه هنری عرضه کرده که نمایانگر راز ماندگاری حکمت ایرانی است.
وی گفت : خانه بهزاد با تلاش بانوان و آقایانی، چون خانم تیموریان و آقای ملا محمد، هر لحظه به ترویج نوآوری و بهزیستن میپردازد. این مکان نهتنها به خلق آثار هنری در حوزههایی، چون نقاشی، خط، سفالگری، نمد، چرم، رودوزی و دستبافتهها کمک میکند، بلکه با هر اثر، هنر ایرانی را از سر انگشتان هنرمندان به دل جامعه جاری میسازد.
این نمایشگاه فرصتی است تا علاقهمندان به هنر ایرانی با آثار استاد رحیمی و دیگر هنرمندان برجسته آشنا شوند و جلوهای از فرهنگ و هویت ایرانی را تجربه کنند.