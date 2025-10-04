به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این مستند به تهیه‌کنندگی حسن ناصری و کارگردانی رامین احمدی، به معرفی منطقه تاریخی و سرسبز الموت خواهد پرداخت و در هر قسمت یکی از ابعاد گوناگون این منطقه کهن را روایت می‌کند.

موضوعات این مجموعه شامل تاریخ‌نگاری رودخانه شارود، فرهنگ و آداب و رسوم مردم الموت، اقتصاد و کشاورزی منطقه، حیات وحش غنی و متنوع آن، و همچنین تاریخ و تمدن برجسته الموت است.

شارود در تلاش است با نگاهی پژوهش‌محور و روایت‌محور، سیمای جامع‌تری از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی الموت به مخاطبان ارائه کند.

این مستند اکنون در مرحله پژوهش قرار دارد و با تکمیل مراحل آماده‌سازی، به‌زودی وارد فاز تولید شده و پس از آن برای پخش از سیمای مرکز قزوین آماده خواهد شد.

این اثر می‌تواند ضمن معرفی بهتر جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان قزوین، سهمی مؤثر در آشنایی نسل امروز با هویت فرهنگی و تاریخی منطقه الموت داشته باشد.