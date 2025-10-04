به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی شهرستان سرخس گفت: به دنبال انعکاس نارضایتی‌ های مردم نسبت به حذف قطار مسافری در روز‌های جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرستان با حضور میدانی در محل راه‌ آهن پیگیر این موضوع شدند.

مهدی علیمیرزایی افزود: در این دیدار مشکلات مربوط به قطار مسافری و به‌ ویژه حذف رام در روز‌های جمعه مطرح شد که مدیر پایانه ریلی سرخس قول مساعد برای حل این مشکل داد و بعد از ظهر روز جمعه یازدهم مهر، یک رام قطار آماده خدمت دهی به شهروندان شد.

وی ادامه داد: از آنجا که محور سرخس - مشهد با توجه به حجم تردد کامیون‌ های ترانزیتی و ترافیک سنگین از جاده‌ های پر خطر و معروف به جاده مرگ است، شهروندان سرخسی تلاش می‌ کنند برای تردد به مشهد عموما از قطار استفاده کنند.

علیمیرزایی گفت: مدیر پایانه ریلی مرزی سرخس علت لغو رام روز جمعه را سرویس و بازدید فنی هفتگی قطار‌ها اعلام کرد.

وی افزود: مقرر شد از این هفته، قطار جمعه‌ ها به برنامه‌ قبلی بازگردد و سرویس‌ های فنی اواسط هفته و در ساعات صبح انجام شود، همچنین در این جلسه، موضوعاتی مانند ارتقای کیفیت خدمات به مسافران و کاهش تاخیر‌ها بررسی شد که مدیر پایانه ریلی قول مساعدت در این زمینه‌ ها را داد.