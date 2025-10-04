به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام ایران و انتخابی تیم ملی با عنوان گرامیداشت شهدای «اقتدار و ایران همیشه قهرمان»، پس از سه روز رقابت، ۱۱ مهر در استان البرز به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها، ورزشکاران خوزستانی با عملکردی موفق توانستند عناوین متعددی کسب کنند.

علیرضا بیت شیخ احمد (طلای فیزیک جوانان)، یاشار شهسواری (نقره فیزیک جوانان)، رضا حیاطی (برنز بادی کلاسیک نوجوانان)، امید محبی شکوه (برنز بادی بیلدینگ پیشکسوتان)، سام ممبینی (برنز فیزیک نوجوانان)، محمد سرحانی (نقره دسته دو فیزیک بزرگسالان)، محمدرضا شجاعی (نقره دسته ششم فیزیک بزرگسالان)، سامان اسدی (طلای دسته اول فیزیک کلاسیک بزرگسالان)، داریوش صادقی (نقره دسته قدی ۱۷۵ بادی کلاسیک بزرگسالان)، باراد شجاعی (برنز دسته ۷۰ کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان) و محمد مزرعه (برنز دسته ۶۵ کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان) برای خوزستان مدال‌آور شدند.