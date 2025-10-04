پخش زنده
جشن «غنچهها» ویژه نوآموزان پیش دبستانی امروز در سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ۶۰۰ هزار نوآموز امروز جشن غنچهها را در بیش از ۲۸ هزار کودکستان و مرکز پیش دبستانی برگزار کردند. پیش بینی شده، شمار نوآموزان به ۹۰۰ هزار نفر نیز برسد. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ثبت نام نوآموزان در کودکستانها و مراکز پیش دبستانی تا آبان ماه ادامه دارد.
غنچههای زیبای پیش دبستانی امروز به همراه اولیا در محوطه مدرسه که به طرز زیبایی تزیین شده بود، گرد هم آمدند و شروع سال تحصیلی راجشن گرفتند. کارشناسان میگویند؛ برگزاری جشن غنچهها در کاهش استرس و اضطراب نوآموزان و ایجاد خاطرهای خوب و به یاد ماندنی برای کودکان، تاثیرگذار خواهد بود.