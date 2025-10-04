پخش زنده
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان از وقوع دو حادثه مفقودی در ارتفاعات کردکوی و گرگان خبر داد و گفت: تلاش ها برای یافتن افراد مفقودی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی گفت: عصر دیروز گزارشی مردمی مبنی بر مفقودی یک نفر در ارتفاعات جهاننما شهرستان کردکوی دریافت شد که بلافاصله یک گروه دو نفره از پایگاه امدادونجات درازنو به با یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعزام شد.
وی افزود: همزمان، حادثه دیگری در روستای کفشگیری شهرستان گرگان رخ داد که طبق اعلام مردمی و گزارش پلیس ۱۱۰، یک نفر مفقود شده است.
سلیمی ادامه داد: این حادثه دیشب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان اعلام شد و گروهی سهنفره از پایگاه زیارت با خودروی کوهستان برای جستوجو به محل اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان با تأکید بر ادامه عملیات جستوجو در هر دو منطقه گفت: تلاشها برای یافتن مفقودین ادامه دارد.