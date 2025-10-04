پیام فرمانده سپاه لرستان بمناسبت هفته فراجا
سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان بمناسبت هفته فراجا پیامی صادر کرد .
فرمانده محترم انتظامی استان لرستان و تمامی همکاران گرانقدر و جان بر کف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فرا رسیدن هفته انتظامی را به یکایک شما مدافعان وحافظان نظم و امنیت، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
این هفته فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات بیدریغ، ایثار و فداکاریهای شبانهروزی شما عزیزان است که با هوشیاری و مجاهدت، آرامش و امنیت را برای مردم شریف ایران اسلامی و لرستان قهرمان به ارمغان میآورید.
ما هرگز از یاد نخواهیم برد، جانفشانیهای دلیرمردانی را که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان، با خون پاک خود، درخت تنومند امنیت این مرز و بوم را آبیاری کردند و با شهادت خویش، درس ایستادگی و مقاومت را به همگان آموختند.
یاد و خاطره این شهدای والامقام، که اسوههای شجاعت و ایثار هستند، همواره در دلهای ما زنده و راهشان پر رهرو باد.
اینجانب به نمایندگی از تمامی پاسداران، رزمندگان و بسیجیان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، از زحمات شما غیورمردان و شیرزنان فرماندهی انتظامی که در خط مقدم مبارزه با ناهنجاریها و پاسداری از ارزشهای جامعه هستید، صمیمانه تشکر میکنم. امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در ادامه مسیر پرافتخار خدمت به مردم و نظام اسلامی موفق و مؤید باشید.