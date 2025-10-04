پخش زنده
امروز: -
هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم بورنموث ۳ - ۱ از سد تیم فولام گذشت. آنتوئین سمنیو در دقایق ۷۸ و ۶ + ۹۰ و یوستین کلویفرت در دقیقه ۸۴ برای بورنموث گل زدند و گل تیم فولام را ریان سسنیون در دقیقه ۷۰ وارد دروازه حریف کرد. تیم فولام با ۸ امتیاز در رده یازدهم قرار دارد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۲ مهر:
لیدزیونایتد - تاتنهام
منچستریونایتد - ساندرلند
آرسنال - وستهام یونایتد
چلسی - لیورپول
یکشنبه ۱۳ مهر:
اورتون - کریستال پالاس
نیوکاسل یونایتد - ناتینگام فارست
وولورهمپتون - برایتون
آستون ویلا - برنلی
برنتفورد - منچسترسیتی
در جدول تیم لیورپول با ۱۵ امتیاز در صدر ماند و تیمهای بورنموث با ۱۴، آرسنال با ۱۳، کریستال پالاس با ۱۲ و تاتنهام با ۱۱ امتیاز دوم تا پنجم هستند.