به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم بورنموث ۳ - ۱ از سد تیم فولام گذشت. آنتوئین سمنیو در دقایق ۷۸ و ۶ + ۹۰ و یوستین کلویفرت در دقیقه ۸۴ برای بورنموث گل زدند و گل تیم فولام را ریان سسنیون در دقیقه ۷۰ وارد دروازه حریف کرد. تیم فولام با ۸ امتیاز در رده یازدهم قرار دارد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۲ مهر:

لیدزیونایتد - تاتنهام

منچستریونایتد - ساندرلند

آرسنال - وستهام یونایتد

چلسی - لیورپول

یکشنبه ۱۳ مهر:

اورتون - کریستال پالاس

نیوکاسل یونایتد - ناتینگام فارست

وولورهمپتون - برایتون

آستون ویلا - برنلی

برنتفورد - منچسترسیتی

در جدول تیم لیورپول با ۱۵ امتیاز در صدر ماند و تیم‌های بورنموث با ۱۴، آرسنال با ۱۳، کریستال پالاس با ۱۲ و تاتنهام با ۱۱ امتیاز دوم تا پنجم هستند.