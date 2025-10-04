به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نخستین روز از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، چهار بازی برگزار شد که در مهم‌ترین بازی‌ها، پرسپولیس در خانه متوقف شد و خاتون بم نیز با نتیجه ۸ بر یک برابر فرا ایساتیس کران فارس به برتری دست یافت.

نتایج دیگر تیم‌ها درهفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان:

آوا تهران صفر - سنگین ماشین ایستا ۲

سپاهان اصفهان ۲ - نماینده کردستان صفر

پرسپولیس یک - پالایش گاز ایلام یک

خاتون بم ۸ - فرا ایساتیس کران فارس یک

دیدار ملوان بندرانزلی - گل‌گهر سیرجان هم فردا برگزار می‌شود.