تیم فوتبال خاتون بم با هشت گل فرا ایساتیس کران فارس را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نخستین روز از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاههای کشور، چهار بازی برگزار شد که در مهمترین بازیها، پرسپولیس در خانه متوقف شد و خاتون بم نیز با نتیجه ۸ بر یک برابر فرا ایساتیس کران فارس به برتری دست یافت.
نتایج دیگر تیمها درهفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان:
آوا تهران صفر - سنگین ماشین ایستا ۲
سپاهان اصفهان ۲ - نماینده کردستان صفر
پرسپولیس یک - پالایش گاز ایلام یک
خاتون بم ۸ - فرا ایساتیس کران فارس یک
دیدار ملوان بندرانزلی - گلگهر سیرجان هم فردا برگزار میشود.