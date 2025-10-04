پخش زنده
مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سالمندان روزانه دستکم ۶ لیوان آب مصرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علی رضا نمازی شبستری گفت: سالمندان به علت بی اختیاری در ادرار و یا فعالیت کمتری که دارند و یا حتی ترس از دست دادن اختیار خود در هنگام خواب، مقدار کم تری آب مینوشند که این موضوع آسیبها و تهدید بزرگی برای سلامتی فرد به همراه دارد.
مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه تهران افزود: در افراد سالمند با کاهش مصرف آب، در واقع سلولها و بخشی از مغز که مختص به کم آبی در بدن انسان است، به مرور حساسیت خود را از دست میدهند و فرد دیرتر احساس تشنگی میکند و با ادامه این روند، مایعات بدن انسان کاهش مییابد و چربی جایگزین آن خواهد شد.
شبستری با اشاره به پیامدهای جدی کم آبی بدن بیان کرد: از مهمترین علتهایی که میتواند منجر به زوال عقل، اختلال شناختی و عدم تمرکز در افراد شود، کم آبی در بدن است. یکی از مهمترین راهکارها به منظور پیشگیری از تبعات این مسئله، مصرف روزانه حداقل ۶ لیوان آب برای سالمندان است، این تعداد لیوان حتی اگر فرد احساس تشنگی ندارد، باید به مرور زمان در طول روز مصرف شود.
این متخصص طب سالمندی با تاکید بر دفعات دستشویی رفتن در طول روز برای افراد سالمند افزود: به منظور حفظ فعالیتهای خود و پیشگیری از بی اختیاری ادراری، باید زمانهای خاصی را هر ۳ الی ۴ ساعت، حتما به دستشویی بروند، رعایت این موارد باعث میشود که ضمن برنامه ریزی شدن مصرف آب، از عوارض سنگین کم آبی پیشگیری شود و فعالیت شخص نیز حفظ شود.
وی با بیان اهمیت ترغیب افراد سالمند به دستشویی رفتن اظهار گفت: به ویژه در زمانهای خواب، خصوصا با در نظر گرفتن این موضوع که سالمندان داروهایی مصرف میکنند و بدن افراد سالمند نیز به علت ضعیفتر شدن کلیه و کبد به مرور زمان نمیتواند سم زدایی لازم را کند، به همین سبب دفعات رفتن به دستشویی اهمیت بیشتری در سالمندان پیدا میکند.