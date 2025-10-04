به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم ورونا در خانه با یک گل از ساسولو شکست خورد. تک گل این بازی را آندره آ پینامونتی در دقیقه ۷۱ وارد دروازه حریف کرد. تیم ساسولو با ۹ امتیاز به رده هشتم جهش کرد و تیم ورونا با ۳ امتیاز هفدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۲ مهر:

پارما - لچه

لاتسیو - تورینو

اینتر - کرمونزه

آتالانتا - کومو

یکشنبه ۱۳ مهر:

اودینزه - کالیاری

بولونیا - پیزا

فیورنتینا - رم

ناپولی - جنوآ

یوونتوس - میلان

در جدول سری آ تیم میلان و ناپولی با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های رم با ۱۲ و یوونتوس با ۱۱ امتیاز سوم و چهارم هستند.