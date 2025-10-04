پخش زنده
امروز: -
هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم ورونا در خانه با یک گل از ساسولو شکست خورد. تک گل این بازی را آندره آ پینامونتی در دقیقه ۷۱ وارد دروازه حریف کرد. تیم ساسولو با ۹ امتیاز به رده هشتم جهش کرد و تیم ورونا با ۳ امتیاز هفدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۲ مهر:
پارما - لچه
لاتسیو - تورینو
اینتر - کرمونزه
آتالانتا - کومو
یکشنبه ۱۳ مهر:
اودینزه - کالیاری
بولونیا - پیزا
فیورنتینا - رم
ناپولی - جنوآ
یوونتوس - میلان
در جدول سری آ تیم میلان و ناپولی با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای رم با ۱۲ و یوونتوس با ۱۱ امتیاز سوم و چهارم هستند.