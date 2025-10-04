پخش زنده
علی اصغر جوانمردی، ورزشکار فارسی در رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان به نشان طلا دست یافت و پنجمین نشان طلا را برای کشورمان در این رقابتهابه دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در دوازدهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، سیدعلیاصغر جوانمردی ملیپوش کشورمان در پرتاب وزنه مردان کلاس F۳۵ با حریفانی از ازبکستان، مولداوی (سه نفر)، برزیل، روسیه (دو نفر)، آرژانتین، چین و قزاقستان به رقابت پرداخت.
این ورزشکار رکوردهای ۱۶.۲۴ متر، ۱۵.۷۵ متر، ۱۵.۱۴ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۷.۱۷ متر و ۱۵.۸۷ متر را به ثبت رساند و با بهترین عملکردش که ۱۷.۱۷ متر در پرتاب پنجم بود، عنوان قهرمانی و نشان طلا را از آن خود کرد.
این ورزشکار ایرانی سال ۲۰۲۴ یک نشان نقره در مسابقات جهانی ژاپن و یک برنز در پارالمپیک پاریس به دست آورده بود.
مهدی اولاد و علی اصغر جوانمردی، ۲ ورزشکار استان فارسی هستند که در دوازدهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان که در هند در حال برگزار است حضور دارند.