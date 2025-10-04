به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خانم رهپویی از هنرمندان شهرستان ساوه است که با تلاش توانست در اقدامی معناگرا نقش چهره سردار سلیمانی را حکاکی کرده و به عنوان اثر هنری نشان دهد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷ سال در هنر چرم فعالیت دارد گفت: این هنر نه تنها چرم را زیبا می‌کند، بلکه ارزش مادی و جذابیت آن را نیز افزایش می‌دهد. حکاکی روی چرم طبیعی می‌تواند برای ساخت و تزئین محصولات مختلف مانند کوله پشتی، کیف، کفش، کیف پول، کمربند، جلد کتاب و ... استفاده شود.

وی با بیان اینکه تاکنون به بیش از ۱۰۰ نفر این هنر را آموزش داده گفت: حکاکی روی چرم فرصتی برای فعالیت به خصوص بانوان و توسعه مشاغل خانگی است.

سیمایی معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان هم با بیان اینکه هنرمند با ابزاری ساده، اما با خلاقیت هنری ارزش افزوده مواد اولیه را تا ده‌ها برابر ارتقاء می‌دهد گفت اکنون بیش از ۹ هزار هنرمند در استان مشغول فعالیت هنری در بیش از ۱۱۰ رشته صنایع دستی هستند.