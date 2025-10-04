مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از صدور مجوز یک سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش یک میلیون و ۸۰ هزار دلار در حوزه بازیافت فولاد و چدن در شهرستان زیرکوه خبر داد.

سرمایه گذاری خارجی یک میلیون و ۸۰ هزار دلاری در حوزه بازیافت فولاد و چدن زیرکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذاکریان گفت: در ادامه روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان، مجوز طرحی به ارزش بیش از یک میلیون دلار در شهرستان زیرکوه صادر شد که در زمینه بازیافت فولاد و چدن فعالیت خواهد داشت.

وی گفت: پروژه ریخته گری آهن یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه نیاز دارد که یک میلیون و ۸۰ هزار دلار معادل ۹۰ درصد سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی و ۱۰ درصد توسط سرمایه گذار داخلی تامین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: همچنین سرمایه گذاری برای سه طرح تولید فلزات رنگی، فولوتانسیون و توسعه کنسانتره سنگ آهن در حال پیگیری است و در برخی زمین هم تامین شده است.

ذاکریان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت فضای سرمایه‌گذاری استان افزود: امسال سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی تدوین و رونمایی شد که به عنوان نقشه راه در اختیار دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: همچنین برای تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاران، تاکنون ۱۴۷ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان صادر شده تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری در کوتاه‌ترین زمان وارد مراحل اجرایی شوند.

ذاکریان افزود: علاوه بر این، کتاب «۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری استان» در سال جاری تدوین و منتشر شده که ظرفیت‌ها و زمینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را معرفی می‌کند.

وی تأکید کرد: صدور این مجوز و اقدامات تکمیلی در حوزه برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، نویدبخش آینده‌ای روشن برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی است.