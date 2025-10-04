سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان راز و جرگلان از بازگرداندن بیش از ۹ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری‌شده اینترنتی به حساب مال‌باختگان در شش ماهه امسال خبر داد.

بازگشت ۹ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری‌شده به مال‌باختگان راز و جرگلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جان‌پرور گفت: در شش ماهه امسال، مجموعاً مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال از شهروندان این شهرستان در بستر اینترنت کلاهبرداری شده بود.

وی افزود: با تلاش کارشناسان پلیس فتا، مبلغ ۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال از این وجوه شناسایی و به حساب مال‌باختگان بازگردانده شد.

سرهنگ جان‌پرور با تأکید بر لزوم افزایش آگاهی‌های عمومی در حوزه فضای مجازی، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.