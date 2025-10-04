به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینکه ۵۹ مصوبه در سفر رییس جمهور به خوزستان تصویب شد، افزود: ۲۹ همت اعتبار برای این میزان مصوبه پیش بینی شده و تاکنون ۳۵ درصد اعتبار معادل ۱۰.۶ همت پرداخت شده است.

سید مهران علم الهدایی با اشاره به اینکه ۲۰۱ کیلومتر راه‌سازی با ۱۰.۷ همت در استان پیش بینی شده که ۵۱ کیلومتر با اعتبار ۱.۵ همت از این طرح آغاز شده است، ادامه داد: ۲۳ هزار و۳۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن استان نیز در ۱۳ سایت در دست ساخت است.

وی خاطر نشان کرد: ۴۹ طرح با اعتبار ۷.۳ همت در حوزه برق منطقه‌ای استان در حال اجرا است، همچنین ۸۵۸ دستگاه ترانس و ۹ هزار دستگاه چراغ و ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان ایجاد شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به طرح‌های آبرسانی استان یادآور شد: ۳۰ طرح آبرسانی با اعتبار ۴۲.۸ همت در دست اجرا است و ۲۹ طرح فاضلاب با اعتبار ۱۰ همت در خوزستان دیده شده است.

علم الهدایی با اشاره به اقدامات حوزه آموزش استان گفت: امسال مدارس سنگی و کانکسی برچیده و ۶۵۰ مدرسه جایگزین کلاس‌های سنگی و کانکسی در استان با اعتبار ۱۰ همت اعتبار خواهد شد.