به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

علی تهوری افزود: در پی اجرای طرح نظارتی پایش انبار‌ها و مبارزه با احتکار در سطح استان و با دریافت گزارشی مبنی بر وجود برنج قاچاق و احتکار شده در دو انبار نگهداری کالا، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار بازرسان معاونت بازرسی قرار گرفت.

وی گفت: با همراهی پلیس امنیت اقتصادی، در بازرسی از این انبارها ۱۸ هزار کیلوگرم برنج قاچاق و احتکار کشف و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند گفت: همه واحد‌های صنفی مکلفند اطلاعات کالاها، به ویژه ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت واطلاعات انبار را در سامانه جامع انبار‌ها بصورت دقیق ثبت کنند.

تهوری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، به ویژه انبار‌ها مشکوک، گرانفروشی و ...، گزارش‌های خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی و یا به صورت حضوری در ساعات اداری در محل معاونت بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به اطلاع بازرسان این معاونت برسانند.