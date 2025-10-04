پخش زنده
مدیر نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از شناسایی سه محصول غذایی غیرمجاز در بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مریم شیرانی با اشاره به شناسایی سه محصول غذایی غیرمجاز در بازار گفت: مصرف کنندگان پیش از استفاده، از اصالت محصولات اطمینان حاصل کنند.
دکتر شیرانی در اینباره اظهار داشت: ترشی انبه با نشان تجاری AHMED (احمد) ساخت کشور پاکستان، نوشابه انرژیزا با نشان تجاری HAPPY (هپی) ساخت کشور افغانستان و اسنک مخلوط با نشان تجاری DING DONG (دینگ دونگ) ساخت کشور فیلیپین به دلیل عدم داشتن مجوز، غیرمجاز هستند.
وی با اشاره به اهمیت بررسی اصالت محصولات، افزود: مصرفکنندگان میتوانند برای اطمینان از صحت و سقم پروانههای بهداشتی درج شده بر روی محصولات غذایی، یا ارائه گزارش هرگونه تخلف مرتبط، از طریق سامانههای نظارتی ادارهکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور اقدام کنند. همچنین، امکان پیگیری موضوع از طریق وب سایت fdacrm.ir نیز فراهم است.
مدیر نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: شهروندان برای رسیدگی به شکایات مربوط به فرآوردههای مواد خوراکی و آشامیدنی میتوانند با شماره تلفن ۹۱۰۰۱۰۹۰ (داخلی ۲۲۸) نیز تماس بگیرند.