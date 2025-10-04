پخش زنده
اردوی آمادهسازی تیمهای هنرهای رزمی ترکیبی جوانان و پنچاکسیلات در دو بخش بانوان و آقایان در کیش آغاز شد.
اسامی ورزشکاران و کادر فنی تیم هنرهای رزمی ترکیبی جوانان به شرح زیر است:
پسران:
حسین قربانی، امیرعلی علیآبادی، ابوالفضل فتوحی مقدم، علی اصغر مرادی، امیرمحمد حاتمیان افشاری، مهیار شفائی آبندانسری، ایلیا واحدی، امیرمهدی وظیفه حاجی
کادر فنی و سرپرستی: رضا مرتاضی (سرمربی)، مهدی ناجی (مربی)، مصطفی امیری (مربی)، ابوذر پورکیوان (مربی)
دختران:
آیلین عباسنژاد، کمند کرمزاده، وانیا فتحعلیپور، تیام ده پهلوان
کادر فنی: تهمینه کربلایی (سرمربی)
اسامی تیم ملی پنچاکسیلات:
ورزشکاران: علیرضا مرتاضی و نازنینفاطمه کلاسنگیانی
کادر فنی: غلامرضا ملازاده (مربی)
تیم های امامای جوانان و پنچاک سیلات در بازی های آسیایی جوانان بحرین در آبان حضور خواهند داشت.