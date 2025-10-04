اردوی آماده‌سازی تیم‌های هنر‌های رزمی ترکیبی جوانان و پنچاک‌سیلات در دو بخش بانوان و آقایان در کیش آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم های هنر‌های رزمی ترکیبی جوانان و پنچاک‌سیلات در دو بخش بانوان و آقایان از جمعه یازدهم مهر در کیش آغاز شد.

اسامی ورزشکاران و کادر فنی تیم هنرهای رزمی ترکیبی جوانان به شرح زیر است:

پسران:

حسین قربانی، امیرعلی علی‌آبادی، ابوالفضل فتوحی مقدم، علی اصغر مرادی، امیرمحمد حاتمیان افشاری، مهیار شفائی آبندانسری، ایلیا واحدی، امیرمهدی وظیفه حاجی

کادر فنی و سرپرستی: رضا مرتاضی (سرمربی)، مهدی ناجی (مربی)، مصطفی امیری (مربی)، ابوذر پورکیوان (مربی)

دختران:

آیلین عباس‌نژاد، کمند کرم‌زاده، وانیا فتحعلی‌پور، تیام ده پهلوان

کادر فنی: تهمینه کربلایی (سرمربی)

اسامی تیم ملی پنچاک‌سیلات:

ورزشکاران: علیرضا مرتاضی و نازنین‌فاطمه کلاسنگیانی

کادر فنی: غلامرضا ملازاده (مربی)

تیم های ام‌ام‌ای جوانان و پنچاک سیلات در بازی های آسیایی جوانان بحرین در آبان حضور خواهند داشت.