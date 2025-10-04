وزرای نیرو، اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، دفاع، اطلاعات، نفت و دادگستری در هفته جاری با حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند.

هشت وزیر، این هفته به کمیسیون‌های مجلس می‌روند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه (۱۲ مهرماه) تا چهارشنبه (۱۶ مهرماه) تشکیل جلسه خواهند داد و بررسی طرح‌ها و لوایح مختلف و دعوت از برخی وزرا و معاونان وزارتخانه‌های دولتی برای پاسخ به سوالات نمایندگان در دستور کار این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع طرح شناسانه کالا در حوزه اقلام سلامت محور را با بررسی خواهد کرد.

در نشست مشترک کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، موضوع نحوه انتقال دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی خارج از کشور به داخل با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در هفته جاری میهمان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهد بود تا موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌ها با حضور نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص و مسوولان بانک‌های مربوطه بررسی شود.

بررسی برخی از سوالات از وزیر راه و شهرسازی نیز یکی از دستور کار‌های این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

در این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میزبان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است تا امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده ضمن ارائه گزارشی از سفر به ترکیه به سوالات برخی از نمایندگان پاسخ دهد.

استماع و بررسی گزارش امنیتی درباره وقایع اخیر کشور با حضور وزیر اطلاعات در دستور کار این هفته کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها است.

وزیر نفت در این هفته به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌رود تا درباره مسائل و موضوعات مربوط به حوزه وزارتی خود به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ داده و درباره برخی از مسائل مربوط به ناترازی انرژی گزارش لازم را ارائه دهد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر بررسی متن پیش نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی، از وزیر راه و شهرسازی دعوت کرده است که با حضور در کمیسیون پاسخگوی سوالات برخی از نمایندگان شود.

وزیر نیرو از دیگر وزیران اقتصادی دولت است که این هفته به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواهد رفت تا ابهاماتی که سبب ایجاد سوال برای برخی از نمایندگان شده است را با ارائه گزارش برطرف کند.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این هفته قرار است با حضور در نهاد ریاست جمهوری با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری کشورمان دیدار کنند. همچنین دعوت از وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان در دستور کار این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز میزبان وزیر نیرو خواهد بود تا عباس علی آبادی درباره موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نیرو به نماینده متقاضی این موضوع توضیحات لازم را ارائه دهد.