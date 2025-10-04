به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، بررسی‌های انجام‌شده در ۸ مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که میانگین دمای استان خراسان شمالی نسبت به میانگین بلندمدت، افزایش قابل توجهی داشته است.

مطابق نمودار‌های مقایسه‌ای، اختلاف میانگین دمای روزانه استان خراسان شمالی با میانگین بلندمدت به حدود ۳ درجه سانتی‌گراد و اختلاف میانگین دمای بیشینه به حدود ۴.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده است. این میزان افزایش، خراسان شمالی را در بین استان‌های کشور در رتبه نخست افزایش دما قرار داده است.

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی از شهروندان، کشاورزان و دامداران درخواست می‌کند ضمن رعایت نکات ایمنی در برابر گرما، نسبت به مدیریت مصرف آب و انجام فعالیت‌های کشاورزی در ساعات خنک‌تر روز اقدام کنند.