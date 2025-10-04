پخش زنده
نخستین واحدهای طرح مسکن شهرستان سراوان در اسفند سال جاری آماده تحویل به متقاضیان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: شتاب در اجرای پروژه مسکونی نهضت ملی مسکن سراوان؛ تحویل نخستین واحدها تا پایان امسال در دستور کار قرار گرفته است.
امین عدیلی افزود: این طرح تاکنون به میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
وی همچنین از تسریع در تثبیت مالکیت اماکن مذهبی ایرانشهر و بمپور با همکاری بنیاد مسکن و اداره اوقاف خبر داد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه بیان کرد: در ۱۱ روستای ایرانشهر و بمپور که هماکنون عملیات ثبتی در حال اجراست، کلیه اماکن مذهبی تا پایان سال جاری باید مراحل تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی به نام اداره اوقاف را طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام، علاوه بر صیانت حقوقی از اماکن مذهبی، موجب ساماندهی مالکیت، افزایش شفافیت ثبتی و تسهیل در مدیریت و بهرهبرداری از موقوفات خواهد شد.