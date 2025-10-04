

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد: با توجه به انجام تعمیرات تجهیزات گازرسانی در روز شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ از ساعت ۱۲ تا ۱۷ گاز محدوده بلوار پویا، دهخدا و بلوار‌های اطراف آن و واحد‌های مستقر در محدوده شهرک صنعتی جاده سنندج قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه با قدردانی از واحد‌های مستقر در محدوده شهرک صنعتی جاده سنندج، خواسته شده از دستکاری رگولاتور‌های گاز اکیداً خودداری کنند.