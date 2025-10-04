پخش زنده
یادواره شهید آبروی محله سردارمیثم رضوانپور معاون فقید سازمان بسیج مستضعفین در خمینیشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان استان در این آیین گفت: با فرماندهی حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب در این دفاع مقدس ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی زیر ضربات موشکی جمهوری اسلامی درمانده شد و برای نجات خود به التماس افتاد.
سردار مجتبی فدا افزود: نیروهای مسلح در حال حاضر با رفع کاستیها و مجهز به سیستم دفاعی، در آمادگی کامل قرار دارند.
سردارمیثم رضوانپور در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسید.