به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان استان در این آیین گفت: با فرماندهی حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب در این دفاع مقدس ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی زیر ضربات موشکی جمهوری اسلامی درمانده شد و برای نجات خود به التماس افتاد.

سردار مجتبی فدا افزود: نیرو‌های مسلح در حال حاضر با رفع کاستی‌ها و مجهز به سیستم دفاعی، در آمادگی کامل قرار دارند.

سردارمیثم رضوانپور در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسید.